Taka prawda o republikanach i trumpowcach w szczególności wykopki, może niektórzy są onucowi trochę, inni nie, ale w 100% są za Izraelem. Tam po prostu nie ma przebacz. Trump by poparł Netanjahu w tej ofensywie bezwarunkowo jakby był prezydentem. To on przecież przeniósł ambasadę USA do Jerozolimy.

U demokratów są jednak bardziej zróżnicowane opinie.