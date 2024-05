Najgorsze, że każda frakcja w pisie miała swój "Funudusz" i w sumie jak to zliczyć wyjeb#ali nas bez mydła na miliardy złotych.



Gliński miał Fundusz patriotyczny, Funudsz wsparcia kultury etc, Bielan NCBiR, Sasin SSP, Ziobro Fundusz Sprawiedliwości, Obajtek Orlen, Morawiecki Funudsz Covidowy.



A jak znam życie to jak tam się głębiej zajrzy pod kołderkę to opinia publiczna jeszcze nie raz się mocno zaskoczy, że można tak na bezczela okradać nasz kraj i Pokaż całość