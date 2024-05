Cenzura internetu to tylko kwestia czasu. Wystarczy, że stworzy się zagrożenie w postaci AI i botów a ludzie będą gotowi oddać anonimowość tylko żeby treści w internecie znowu były wiarygodne i bezpieczne. Jak będą mieli do wyboru zasrany internet fejkami, albo bezpieczny internet bez anonimowości to wybiora to drugie. Tak samo jak likwidacja gotówki. Bo to czarna strefa która sprzyja bandytom przecież. Więc wprowadźmy CBDC a gotówkę wycofajmy to będzie znowu bezpiecznie. Pokaż całość