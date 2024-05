Typowy komunizm. W Polsce były sklepy za firankami, dla aktywu partyjnego. Po co Kowalski miał na to patrzeć. Jeszcze by chciał tego. Teraz w Chinach jest podobnie. Po co chińczyk ma widzieć jak dzieci dygnitarzy rozbijają się najlepszymi samochodami, jedzą zdrowa żywność i mają dostęp do lepszego życia. Trzeba pokazywać jak się dobrze żyje na wsi, lub w małym mieszkaniu.