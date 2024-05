Na gazeta.pl pisza:



"Reporter "Wyborczej" relacjonował ponadto, że przeszukano samochód z białoruską rejestracją."



Ale nasi bracia bialorusini by na pewno tego nie zrobili, a nawet jeśli to zaraz wykopki napiszą, że to był Rosjanin z bialoruskim paszportem ;))



A w ogóle Jagiello był bialorusinem i rządził wielkim księstwem litewskim czyli białorusia ;)) Te i inne mądrości znajdziesz tylko na wykopie ;))