Podczas wyprowadzania więźniów na spacer oddziałowy zwrócił uwagę osadzonemu na nieprawidłowy strój. To wywołało agresję mężczyzny. Brutalnie pobił funkcjonariusza do nieprzytomności, powodując liczne złamania twarzoczaszki, oczodołu i nosa.

No i jaka kara go za to spotka? Pójdzie do więzienia?Ech, oczywiście tego bandytę chronią tzw. "prawa człowieka", które jednak nie ochroniły funkcjonariusza.. z niecierpliwością czekam na moment, gdy ten idiotyczny paradygmat zostanie zniesiony