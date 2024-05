Bezkarność przyciąga pedofilów, więc ich liczba będzie rosła, kosztem tych normalnych, którzy będą odczuwali niechęć, do tego miejsca, co przecież ma miejsce.

Pytanie tylko, dlaczego państwo na to pozwala (obojętnie która ze wszystkich dwóch partii w Polsce rządzi)? Czy jeśli dojdzie do gwałtu w szkole, to czy nauczyciela przenosi się do innej szkoły? No nie. Nawet nie ma prawa opuszczać miasta, gdy sprawa jest wciąż w toku. Pomyślcie trochę. Tylko nie chrzańcie Pokaż całość