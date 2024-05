Obcokrajowcy popełniający przestępstwa w w Polsce powinni być:

1) Sprawiedliwie i surowo karani

2) Odpracowywać utrzymanie podczas odbywania wyroku

3) Po odbyciu wyroku deportowani z zakazem wjazdu do Polski i UE



W przypadku przestępców z Ukrainy, jeśli będą trafiać na front:

1) Sprawiedliwy i surowy wyrok do odbycia w przypadku nielegalnego powrotu do Polski

2) Zakaz wjazdu do Polski i UE

3) Wysyłka na front