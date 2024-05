Ostatnie te jego przemówienia są bezbeckie.

Najlepiej jak narzekał na zarobki Polaków, że są co najwyżej przeciętne - dziwi mnie, że nikt nie zadał pytania co on i jego partia zrobili, aby Polacy mogli żyć godnie i pracować za normalne pieniądze?

Zwykła puda ten duda, najgorszy prezydent, co wydawało się niemożliwe.