Ryzyko jest o 12% większe - ale to nie znaczy, że masz 12% szans na tego raka, jak masz tatuaż.

To znaczy, że masz 112% bazowego prawdopodobieństwa wystąpienia chłoniaka, a to bazowe prawdopodobieństwo jest znikome, bo zapada na niego 12 000 osób rocznie, a populacje mamy 38 milionów czyli szansę na zapadnięcie w tym roku masz bez tatuaży szansę na chłoniaka 0.0315789% czyli 1 na 3167

a z tatuażem większą o 12% Pokaż całość