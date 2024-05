Do wszystkich niedzielnych ekologów!



Akumulatory do Tesli model Y zajmują całe miejsce pod kabiną samochodu.

Aby je zrobić, potrzeba:

--12 ton skały dla litu (można również wydobyć z wody morskiej)

-- 5 ton minerałów kobaltu (większość kobaltu jest produkowana jako produkt uboczny przetwarzania minerałów miedzi i niklu. To najtrudniejszy i najdroższy sprzęt do zdobycia na baterię).

-- 3 tony rudy niklu

-- 12 ton rudy miedzi

Musisz przenieść 250 ton ziemi, aby Pokaż całość