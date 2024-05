Powtórzę:



O nieprawiedłowowsciach wiedziałem nawet ja, a ja jestem nikim, zwykłym szaraczkiem.



Media informowały o tym od lat- nie znaliśmy jedynie mechanizmu a usłużna prokuratura Ziobry nie robiła nic żeby wyjaśnić dziwne wypłaty.



I mamy szefa rządu oraz jego przełożonego, genialnego stratega. Nikt nic nie wiedział, nie reagował, nie interesował się co dzieje dookoła nich.



Co to za ludzie do cholery?