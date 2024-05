Gdy ja wchodziłem na rynek pracy to bezrobocie sięgało 20% a wśród młodych to chyba było z 80%. Jedyna sensowniejsza robota to zapieprz w fabryce za 1300 netto albo staże po 400 zł na miesiąc z czego rata za czesne wynosiła 320 zł. Więc niech nikt nie #!$%@?, że teraz to jest ciężko i nie ma perspektyw dla młodych.