Oj nie wiem, znam historię kolesia z Holandii co chciał się "podleczyć" grzybami



Wziął jakąś dużą dawkę, wcześniej wydawał się normalny, ale po to była tragedia, wkręciło mu się już na stałe, że jest inkarnacją Jezusa, może wydawać się to śmieszne, ale koleś wylądował na rok w psychiatryku, a potem musiał na stałe brać jakieś końskie dawki leków anty-psychotycznych



Stał się wrakiem człowieka, nikt go nie poznawał, snuł się tylko jak cień