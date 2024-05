Mało kto pewnie pamięta, ale mija już 7 miesięcy odkąd Wykop zapowiedział szumnie wielkie, rewolucyjne zmiany w systemie powiadomień. 1 grudnia 2023 obiecano nam wprowadzenie dwóch nowych funkcji : - możliwość obserwowania dyskusji (powiadomienia o nowych odpowiedziach pod wpisem) - grupowanie powiadomień z komentarzy do #tagów i dyskusji Czas szybko leci. Już ponad pół roku minęło od tego wpisu: https://wykop.pl/wpis/73894889/dzien-dobry-wykop Obiecanych funkcji jak nie było, tak nie ma, za to sporo rzeczy zostało popsutych.

Dzisiaj (27 maja 2024) dostaliśmy nową "aktualizację" Wykopu:

Powiadomienia z tagów, których nie obserwujesz

Powiadomienia z nieistniejących tagów

Co zmieniło się na wykopie przez ostatnie 7 miesięcy?

-w miejscu przycisku Ulubione dodano nikomu niepotrzebny przycisk Umieść na X / FB > Poznańska legenda głosi, że ktoś kiedyś użyje tego przycisku, aby umieścić na Facebooku link do bezbekowego komentarza. Tego dnia poznańskie koziołki trykną się 5 razy i na Wykopie zostaną naprawione tagi. Ale... to tylko legenda.

Wklejanie obrazków skrótem CTRL+V