Pierwsze co sobie pomyślałem to, że bałbym się zainteresować takim 4-latkiem. Wyobrażałem sobie jak musiałbym udowadniać całemu światu, że to nie jest tak jak wygląda - że to nie ja jestem powodem dla którego znalazł się tam gdzie się znalazł. A przecież żaden #!$%@? rodzic nie przezna się że to jego niedopatrzenie tylko zacznie oskarżać mnie o próbę porwania i pedofilię