Imho Macierewicz robi dla kacpii od lat. Natomiast kim, w takim razie, jest Kaczyński? Macierwicz ma go na haku jak dźdźownicę? A może to Kaczyński jest ober szpionem, który od lat daje macierewiczowi krysze i razem instalują różne kreatury, to tu, to tam?



No i jest jeszcze pisowski lud. Tacy niby patrioci, a tymczasem nawet gdyby Macierwicz i Kaczyński chodzili po Sejmie w czapkach z czerwoną gwiazdą, to by pisoludom nie przeszkadzało. Pokaż całość