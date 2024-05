spoczko, tylko to wciąż przesłuchanie go w charakterze świadka... Powie co chce i tyle, reszty nie będzie pamiętał i co mu zrobią... Poza tym to wciąż tworzenie szumu przed wyborami, bo jest to jedna ze słabszych komisji. Do tej pory komisja ta zdążyła już zejść do klkuset nielegalnych wiz z klkuset tysięcy. Sama komisja mówi że już nie chodzi o liczbę nielegalnych wiz tylko o rozmontowywanie państwa. To jest zwykłe przerzucenie narracji Pokaż całość