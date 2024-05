Ciekawe, czy jest to szansa na powrót forów. W końcu mnóstwo spamu zniechęci do korzystania, a do tego nowe mechaniki zwalczania potencjalnego spamu na pewno będą banować realnych użytkowników... no, pole manewru jest.



No i aby założyć farmę trolli na FB lub Twittera, wystarczy znać jeden mechanizm. Przy forach, gdzie każde posiada inne mechaniki logowania, czy gdzie są mniejsze społeczności, już budowanie farm nie dość, że nie byłoby proste, to przede wszystkim Pokaż całość