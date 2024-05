No tak nie dość że brakuje im już ludzi których łapią na ulicy do obstawienia frontu to jeszcze tych którzy pod naporem artylerii i rakiet uciekli chroniąc się przed śmiercią zaczną skazywać. Nie ma co ukraiński żołnierz ma tyle motywacji do walki ze aż ciężko zrozumieć skąd ta postawa wśród nich. A wszystko to w obronie interesow oligarchów.