No ale one przecież w ramach NFZ tego nie robią. W każdym szpitalu państwowym z jakim miałam do czynienia, pielęgniarki zrzucały opiekę nad pacjentem na rodzinę. Umyj, nakarm, przebierz, podaj leki, zaprowadź na badania, wpisz jej tylko do zeszytu o której godzinie co robiłeś. To jest standard opieki nad pacjentem. Jeszcze jak robisz coś źle to zbierzesz #!$%@? od pielęgniarki, że przecież powinieneś zasuwać za nią