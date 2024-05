W Sztokholmie doszło do dwóch strzelanin, w wyniku których zginął jeden mężczyzna, a drugi został ranny - poinformowała policja. Według zestawienia policji w tym roku do połowy maja w Sztokholmie doszło do 14 strzelanin (85 w całej Szwecji). W tym okresie w stolicy od kul zginęły cztery osoby.