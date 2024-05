Narkotyki w policji... No kto by się spodziewał. Widzę, że standardy wschodnie stają się coraz bardziej popularne.

- dzień dobry, tu kapitan bagieta, jest pan zatrzymany i podejrzany o posiadanie narkotyków.

- proszę pana ale ja nic nie mam

- proszę opróżnić plecak

- proszę, jest pusty

- uuuu, a co to, ecstasy? * wykonując ruch Coperfielda wyciąga tabletki zza ucha zatrzymanego *