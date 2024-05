...HA HA... No i gdzie teraz???

...Bylo przysłowie rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.... A teraz nie dość że nie w Bieszczady to jeszcze do Warszawy nie warto bo tam ruskie czołgi pod Warszawą ja w ogóle w Warszawie to już mówią chyba po ukraińsku.... A jeszcze jak wykopek będzie wyglądał jak Ukrainiec to go jeszcze zapakują i wyślą na front przez pomyłkę...

... Kurde kurde życie pełne zasadzek....:):):)