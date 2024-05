Za sprawę wzięły media, co znaczy za kilka tyg weźmie się aparat Państwa, co znaczy za kolejne kilka tyg będzie tam ognisko, co znaczy będzie głośno w mediach, co znaczy po kilku tyg sprawa przycichnie, co znaczy po kliku miesiącach znowu zaczna zwozić tam opony. I koło się zamknęło