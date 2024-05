W "Do rzeczy" w tytule artykułu mamy "Prezydent Czech wzywa Ukrainę do oddania Rosji terytorium i zakończenia wojny". Co jest zwykłym przekłamaniem. Nitka z Twittera która to dobrze opisuję:

----------

Nie, Petr Pavel nie "wzywa Ukrainy do oddania Rosji terytorium". Pavel powiedział, że "musimy być realistami i było by naiwnością sądzić, że Ukrainie uda się w pełni odzyskać terytoria w najbliższej przyszłości".



Dalej mówi, że "teraz musimy powstrzymać wojnę i zacząć negocjacje Pokaż całość