To 11 mld euro mamy "dostać" z tego co kojarzę na 6 lat, to wychodzi średnio po ok. 7 mld zł rocznie. Obecnie przez unijną politykę klimatyczną za mrożenie cen prądu i ogrzewania w ostatnich latach płacimy ponad 30 mld rocznie, dyrektywa budynkowa to będzie dodatkowy koszt i to nie ostatni. Nie mam pojęcia jak ten człowiek wyliczył, że 11 mld na 6 lat zrekompensuje Polakom koszty zielonego szaleństwa.