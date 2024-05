A Ukraińcy robią koszary między blokami,żeby oskarżać Rosjan o ataki na ludność cywilną.

To samo ze szkołami - ile było doniesień o ataku na tę czy inną szkołę na początku zaognienia trwającego od 2014 roku konfliktu.Wszyscy ochoczo podawali dalej ukraińską propagandę pomijając zupełnie fakt,że po rozpoczęciu inwazji zajęcia w szkołach odwołano.Ukraińcy zaś na szkołach sobie robili instalacje wojskowe nie dlatego,że to najlepsze miejsce,ale właśnie po to by móc oskarżyć Rosjan o atak Pokaż całość