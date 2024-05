Co za bzdury. Już w 2004 roku było wiadomo że w UE wejdą opłaty za emisję CO2 i nikt tego nie ukrywał. Wina jest w polskich rządzących, gdyby przez te 20 lat zbudowali że 3 elektrownie atomowe to nie byłoby problemu. Tylko do naszych rządzących możecie mieć pretensje.