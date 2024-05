Przed IIWŚ tylko 27% ludności Polski żyło w miastach, co podkreślało wiejski charakter kraju.

Obecnie w Polsce 60% osób mieszka w miastach, a 40% na wsi, czyli jak na obecne standardy europejskie w dalszym ciągu jesteśmy krajem wiejsko-rolniczym. Tym bardziej, że wielu wieśniaków co prawda poprzez edukację i szybki awans społeczny przeniosło się do miast ale ich mentalność w dużej mierze została ukształtowana na przestrzeni minionych pokoleń jako typowo wiejska.