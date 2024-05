Widziałem materiał o tym na Polsacie. Gdy zobaczyłem, że w roli eksperta występuje prof. Simon - czyli dyżurny lekarz od straszenia społeczeństwa w aktualnie obowiązującej kwestii - to wyczułem, że jest to grubymi nićmi szyte. Nie myliłem się. Z biegiem trwania materiału narracja poszła w tym kierunku, że za przybycie do nas śmiercionośnego kleszcza odpowiada nic innego, tylko ocieplenie klimatu (za co oczywiście my, obywatele, odpowiadamy).