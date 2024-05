Ta cała sytuacja to taka parodia... gość się wkurzył, bo pomimo próśb aby fotografowie nie robili mu zdjęć i dali mu przestrzeń osobistą to oni dalej swoje. Machnął ręką w geście zapewnienia mu przestrzeni osobistej i pech chciał, że wytrącił babie aparat z ręki.

A zrobili z tego sytuację jakby co najmniej zabił tysiące ludzi i najeżdżał na sąsiedni kraj...Oh wait ¯\(ツ)/¯