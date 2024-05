Powinno się kontrolować i osoby które mają świadczenia na takie dzieci. Znam taką rodzinę która ma dziecko z glejakiem, choroba się zatrzymała, wcześniej zabierając wzrok. Matka ma świadczenie, miasto przyznało mieszkanie, maż w pracy dodatek, a dziecko jest wysłane do szkoły, skąd jest odbierane raz na dwa, trzy tygodnie. Badania nie robione od lat, pieniądze na dojazdy co tydzień do szkoły, od miasta i firmy, świadczenie niezawieszone, mimo że nic się z Pokaż całość