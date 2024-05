Jak dla mnie to zero litości. Jeszcze ci sprzed 2.5 roku mogli nie być świadomi sytuacji i uwierzyć jakimś przemytnikom, ale ci co są teraz to doskonale wiedzą po co przyszli. #!$%@?ć do nich normalnie z ostrej jak do kaczek, zginie kilku - kilkunastu to reszta będzie się bała nawet podejść. Strażnikom którzy ustrzelą najwięcej dać bony Sodexo i kartę Multisporta.