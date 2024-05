To jest bardzo proste. Bo jedni i drudzy są siebie warci. Zachód jedyne co musi to przestać wspierać Izrael i niech tam sie dzieje co chce.



Jedni wykorzystują dzieci do mordowania żołnierzy i krzyczą że te dzieci są zabijane

Drudzy burzą domy pierwszych i dziwią się że dzieci z punktu wyżej są ekstremistami.



Karuzela spier#olenia na którą każdy logicznie myślący kładzie lagę.