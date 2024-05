To w zasadzie dobrze na dłuższą metę. Wszystko się automatyzuje a ludzie nie będą chcieli wykonywać najprostszych prac. Na razie są tłumy ludzi w Indiach i Afryce, którzy wezmą każdą robotę za miskę ryżu, ale już w takich Chinach, Europie i USA ludzie już nie chcą na takich stanowiskach pracować. Wszyscy chcą być lekarzami, prawnikami, inżynierami czy mniej pracowici influencerami a by kopać doły to już mało kto chcę a zresztą i Pokaż całość