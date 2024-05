Nie pisaliśmy sie do takiej unii gdzie nie możesz wynająć domu bo jakiemuś urzędasowi to nie pasuje czy jeździć samochodem jakim chcesz. O imigrantach nie wspominająć - Państwa nie są w stanie obronić wlasnych granic przed najeźdzcami i my mamy płacić za to kary. Rozumiecie to? Oni wlasnej granicy nie są w stanie obronić a my mamy za to płacić, kuriozum. Kiedyś to była unia węgla i stali - Unia gospodarcza, a Pokaż całość