Nie wiem czy istnieje na świecie prawdziwa fundacja lub organizacja non profit, wszystko to wydmuszki które nie mają nic wspólnego z prawdziwym działaniem fundacji, to po prostu branża w której wiele ludzi się odnajduje i zarabiają na tym grube miliony. Wysoce nieetyczne i niemoralne udawać że się pomaga dzieciom, biorąc tą kasę a na cel przeznaczyć 5% zebranych środków. Fundacje to największe oszustwo tych czasów, nie ma tam ani dobra, ani moralności Pokaż całość