To jest jakaś kpina. Tylko B1? xD Dla porównania w Niemczech wymagają co najmniej C1 + niemiecka terminologia medyczna. Btw. gdzie jakiś egzamin weryfikujący kompetencje tych szarlatanów ze wschodu? Przypominam, że jak kiedyś wschodnia inteligencja podeszła do takiego egzaminu to zdało mniej niż 10%. Nasze wspaniałe ministerstwo postanowiło wtedy zrezygnować z tego egzaminu i dawało prawo wykonywania zawodu każdemu kto przedstawił dyplom ukończenia ukraińskiej uczelni. Z resztą nadal tak robi