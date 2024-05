Dajcie #!$%@? szczepionkę do tych kabli, to od razu wściekliznę rozwiążecie.



Juz dawno temu słyszałem, że kuny tną gumę pod maską, bo im soją pachnie - w co powątpiewałem, ale coś musi być na rzeczy, bo te same kuny nie są zainteresowane starszymi samochodami, wybierają te nowsze.