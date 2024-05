W sumie jakby do mnie czarny obcy podszedł i zabierał coś z ręki to też bym się bał, szczególnie za granicą. Jak mi pies wyrywa jedzenie to nie będę się z nim szarpał a dostać potencjalnie kosę / w mordę za milkshake to trochę słaby deal. Typ zawsze może powiedzieć, że to joke, nie widać kamery?



Inna sprawa, że jakby mi ktoś obcy jedzenie dotknął na ulicy to nie wiem czy chciałbym Pokaż całość