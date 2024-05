Pokaż całość

Gdyby ktoś chciał być wołany do znalezisk o przyszłych antologiach, to tutaj można dać znać:W antologii wymieszaliśmy różne gatunki (fantasy, science fiction, horror, weird, obyczaj itd.). Nastrój też zdarza się i poważny i z uśmiechem. Mamy nadzieję, że nie zawiedziemy, ale jeśli ktoś chciałby przesłać nam sugestie, opinie itp. co warto poprawić - róbcie to :)Całość tradycyjnie jako charityware: czyli można za darmo, ale prosimy o rozważenie dobrowolnego wsparcia