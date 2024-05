Śmieci trzeba obłożyć akcyzą. ¯\(ツ)/¯

Jak by tam skarbówka miała cos stracić to by tak łazili ze na buty nie wyrobią.

Dla przykladu: cysterna ze spirytusem jadąca do rozlewni nie może wyjechać z zakładu do momentu aż nie zostanie opłacona akcyza za spirit. Bo to wicie towarzysze, rozumicie- tak na wypadek gdyby cysternę ktoś ukradł , albo wpadła by do rowu... ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ).



Jak by taka Pokaż całość