Gdyby była 3 krotnie niższa, to nie byłaby pompa ciepła, tylko zwykła grzałka elektryczna, bo pompy mają COP właśnie w granicach 3 - tak efektywnie licząc cały sezon. Mam pompę już 11 rok i jest git. Fakt, że po podwyżkach cen prądu, bez fotowoltaiki na starych zasadach byłoby drogo, ale co do sprawności, to nie jest żadna inzynieria rakietowa, więc też nie ma dużego marginesu na "zawyżanie", chyba że ktoś faktycznie wypuści Pokaż całość