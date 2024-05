"Poseł KO porównał kryzys do masakry w Srebrenicy z 1995 roku, kiedy życie straciło kilka tysięcy muzułmanów." Panie Starczewski dostał się Pan do władzy i gdzie teraz są pańskie wartości czemu Pan nadal nie atakuje polskiego rządu w sprawie pushbaków i obrony granicy z Bialorusią? Odkąd władzę przejęła KO to siedzi Pan cichutko. Oczywiście popieram politykę nowego rządu, czyli obronę granicy z Bialorusią i pushbaki. Inaczej się nie da.