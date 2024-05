Jadąc tam mam wrażenie że mapy Google są opłacane aby tamtędy jechać

Nieraz jest szybciej bezpłatną a Google i tak próbuje za wszelką cenę kierować na płatny odcinek

Po drugie nie jest tak strasznie na tym bezpłatnym odcinku

Jeden pas to ok 30km potem już są dwa ale nie najlepszej jakości ze dwa fotoradary

Ale droga była kiedyś dosyć szeroka można by mijać ale nie specjalnie porobione wysepki aby to uniemożliwić

Jak Pokaż całość