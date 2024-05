Tam mają

- kryzys mieszkaniowy

- wysoka inflację i koszty życia

- no i teraz bezrobocie

No i już od jakiegoś czasu obrywa się za to hindusom, bo to oni stadnie sprowadzają się do kanady, w sensie ludzie po prostu ich nie lubią, tym bardziej że wszędzie ich pełno i zachowują się w kwestiach np sanitarnych, dokładnie tak samo jak w Indiach