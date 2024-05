No to będą ładne ceny. Prąd w ciągu 3 lat podrożał 300%, to teraz pora znów dowalić do pieca, bo inflacja jeszcze mała. Skończy się tak, że będziecie żreć jak pies czy kot, tylko z puszki. Każda susza, przymrozek, grad czy powodź to będzie masakra i konsument będzie cierpiał mocniej niż rolnik, którego jak to się utarło w komuchowie, ciągle obsypują odzkodowaniami, zasiłkami i dopłatami żeby dobrze głosował.