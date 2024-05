No i co z tego? Można było robić cyrk z niepełnosprawnymi to można i z rolnikami? Można było wwozić protestujących w bagażniku auta? Dało się? No dało i było to wielce demokratyczne i praworządne. Więc wywalone. Niech sobie tam robią spędy jakie tylko chcą.



Co się zmieniło? A no kompletnie nic poza faktem, że obecny rząd dostaje po twarzy tym samym pindolem, którym wcześniej tłukł po mordzie wcześniejszy rząd.



