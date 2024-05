Po ch... nam minister, którego jedynym zmartwieniem jest żeby nie zrobić czegoś za dużego bo się pan niemiec zirytuje. Minister do spraw powstrzymywania wszystkiego co bardziej ambitne niż droga dojazdowa do jego domku na wsi.

"My tu panie to mamy takie rzeczółki i jeziorka, co to czółnem popływać można i rybę śniętą wyłowić, łoo panie, co wy tu chcecie jakieś barki puszczać? A na co to komu, a po co to?"